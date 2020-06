Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contrat avec une filiale de TV Globo au Brésil Cercle Finance • 08/06/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - Eutelsat fait part de la signature d'un contrat pluriannuel avec TV TEM, filiale de TV Globo, portant sur de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat 65 West A, permettant de transmettre ses programmes sur sa zone de concession dans l'État de São Paulo. Ce partenariat a permis à TV TEM d'assurer la migration de ses signaux depuis la bande C classique (3,7 GHz à 4,2 GHz) vers la bande C planifiée (4,5 GHz à 4,8 GHz), libérant ainsi les fréquences classiques de la bande C au profit du déploiement de la 5G au Brésil. 'TV TEM offre la plus vaste zone de couverture de l'État de São Paulo, comprenant 318 municipalités réparties sur un territoire comptant 8,3 millions d'habitants, soit environ 49% de la population de l'État', souligne l'opérateur de satellites.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +4.62%