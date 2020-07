Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contrat avec Strong Roots Ethiopia Broadcasting Cercle Finance • 29/07/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a signé un contrat avec Strong Roots Ethiopia Broadcasting Service. Ce contrat porte sur la capacité en bande Ku d'un répéteur de 36 MHz à bord du satellite Eutelsat 8 West B d'Eutelsat. Ces ressources en orbite permettront à Strong Roots de lancer une nouvelle plate-forme gratuite de télédiffusion en réception directe (DTH) en Éthiopie et au Moyen-Orient. La société distribuera des programmes portant sur les actualités, les divertissements, le sport, l'éducation et la jeunesse ainsi que des documentaires et des films en version standard ou en HD.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.63%