Eutelsat : contrat avec Orange sur le satellite Konnect Cercle Finance • 23/07/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé l'achat à Eutelsat de l'intégralité de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France, de façon à pouvoir proposer à tous ses clients grand public, dès janvier 2021, le très haut débit fixe par satellite. Cet accord s'inscrit dans la droite ligne du Plan France Haut / Très Haut Débit du gouvernement visant à déployer un service haut débit d'au moins 30 Mb/s sur l'ensemble du territoire français d'ici 2022. Il s'appliquera jusqu'à l'entrée en service du satellite à très haut débit Konnect VHTS, en incluant une période de transition pendant laquelle la base installée sera progressivement transférée sur le nouveau satellite.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.22%