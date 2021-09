Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contrat avec Lintasarta en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et le groupe indonésien Lintasarta annoncent avoir signé un contrat portant sur la fourniture de capacité à bord du satellite Eutelsat 172B pour le déploiement de services de connectivité en Indonésie. Lintasarta, qui propose une multitude de solutions TIC adaptées à différents secteurs, pourra ainsi s'appuyer sur la couverture du satellite pour respecter son engagement en faveur de la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales du pays. 'Ce contrat illustre la pertinence du satellite comme l'une des composantes essentielles des infrastructures pour desservir les zones les plus reculées, ainsi que l'attrait suscité par notre position orbitale à 172°', commente Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat.

