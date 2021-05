Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contraction de 5,9% du CA trimestriel Cercle Finance • 11/05/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - Eutelsat publie un chiffre d'affaires de 301,3 ME au titre du 3e trimestre de son exercice 2020/21 s'achevant le 31 mars, en recul de 5,9% en données comparables, par rapport à la même période un an plus tôt. Les activités Connectivité Mobile (-17,2%), Broadcast (-6,8%), Données et vidéo professionnelle (-6,7%) et les Services au gouvernement (-0,3%) sont en recul en données comparables, seul le Haut-Début Fixe marque une progression (+1,9%). 'La performance de notre troisième trimestre en termes de chiffre d'affaires est pleinement en ligne avec nos attentes, nous permet de relever une nouvelle fois la borne basse de l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21 et de reconfirmer l'ensemble de nos autres objectifs financiers', commente Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat Communications. Eutelsat anticipe un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21, compris entre 1 200 et 1 220 ME. Eutelsat enregistre par ailleurs une hausse de 6% de son carnet de commandes, à 4,5 MdsE, soit 3,5 années de chiffre d'affaires.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.66%