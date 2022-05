Eutelsat confirme ses objectifs

(AOF) - Le chiffre d’affaires d’Eutelsat ressort à 287 millions d’euros lors du troisième trimestre de son exercice 2021-2022, en baisse de 4,8% sur une base publiée sur un an et de 2,7% sur une base comparable.

" Le troisième trimestre a été marqué par des performances solides, avec une amélioration de la tendance du Broadcast et une forte croissance à deux chiffres du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile alors que l'évolution des Services aux gouvernements a inévitablement reflété l'environnement géopolitique au Moyen-Orient ", a commenté Eva Berneke, la Directrice Générale de l'opérateur de satellites.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 859 millions d'euros, en baisse de 7,6% sur une base publiée et de 4% sur une base comparable.

" Au global, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois est conforme à nos attentes, et nous confirmons ainsi l'ensemble de nos objectifs financiers ", a indiqué Eva Berneke.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Eutelsat vise notamment un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice en cours compris entre 1,11 et 1,13 milliard d'euros.

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,28 Md€ généré par 39 satellites en opération, réparti entre la video pour 61 %, les data et video professionnelles pour 14 %, les services aux gouvernements pour 13 %, la connectivité mobile pour 6 % et le Haut débit pour 6 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (26 %), l'Afrique du nord-Proche-Orient (22 %), les Amérique (10%), l'Afrique sub-saharienne (10 %), l'Europe centrale (9 %)…;

- Modèle d'affaires fondé, dans un 1 er temps, sur la génération d’autofinancement libre grâce aux contrats à long terme (10 à 15 ans, durée de vie d'un satellite), dans un 2 nd temps sur le retour à la croissance grâce à la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 19,8 % par BPIFrance, 7,5 % par le Fonds stratégique d’investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale;

- Situation financière saine (levier de la dette ramené à 3,05) avec 1 Md€ de liquidités dont 474 M€ provenant de l’autofinancement libre.

Enjeux

- Stratégie à court et moyen terme : d’ici 2025 : accélération de la croissance dans la vidéo (montée en puissance du Haut débit avec ViaSat, et de la Haute définition) et dans la connectivité ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres ;

- Libération, au profit de la FCC américaine, du spectre en bande C d’ici début 2022, pour un montant global de 507 MS ;

- Démarrage de la stratégie IoT avec ELO -lancement de 5 nano-satellites en 2021 et 25 en 2022- et IoT First, service clé en main opérant sur la flotte géostationnaire ;

- Succès du lancement de Quantum et renforcement capitalistique dans OneWeb –constellation en orbite basse ;

- Bonne visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 4,2 Mds€.

Défis

- Exposition aux projets de Google/Qualcomm de lancement d’une TV connectée et concurrence nouvelle venant de Tesla ;

- Retards de lancements dus aux ruptures logistiques et limitation des revenus dans la connectivité mobile affectée par la chute des trafics aérien et maritime ;

- Maintien des investissements à 400 M$ par an jusqu’en 2024.

