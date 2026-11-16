Eutelsat Communications lance une émission obligataire de 400 millions d'euros

L'opérateur satellitaire a annoncé le lancement d'une double opération visant à améliorer le profil de sa dette.

La société lance tout d'abord une offre portant sur un montant nominal global de 400 millions d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euros et arrivant à échéance en 2032. Il est prévu que ces titres soient garantis par ses filiales Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited. La réalisation de cette émission demeure soumise aux conditions de marché.

Parallèlement, la filiale Eutelsat S.A. lance une offre de rachat portant sur sa souche obligataire existante de 600 millions d'euros au coupon de 1,500% à échéance 2028 (cotée sur la Bourse du Luxembourg). Cette offre de rachat porte sur un montant nominal maximal équivalent à celui des nouvelles obligations émises, Eutelsat se réservant toutefois le droit de modifier ce plafond à sa discrétion. Un mécanisme d'allocation prioritaire sur les nouveaux titres pourra être accordé aux porteurs qualifiés apportant leurs obligations 2028 à l'offre de rachat.

La réalisation de l'offre d'achat est conditionnée au succès de la nouvelle émission obligataire. Le produit brut de l'émission de 400 millions d'euros servira prioritairement à financer le rachat des obligations 2028 apportées à l'offre, couvrir les frais et dépenses liés aux deux transactions et alimenter la trésorerie générale de la société.