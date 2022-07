Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat Communication: -18% ,nouveau plus bas absolu à 7,0E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - La descente aux enfers continue pour Eutelsat qui vient d'inscrire un plus bas historique à 7,000E et chute de -37% en 48H.

Eutelsat Communications (qui pèse désormais moins de 1,6MdsE de capitalisation) va fusionner avec OneWeb (valorisé 3,3MdsE), par échange d'actions, et cette opération sera suivie d'une augmentation de capital.

Eutelsat pulvérise le plancher des 8,1E des 16 mars, 29 juin puis des 1er et 13 octobre 2020.

Difficile de cerner un objectif à la baisse pour ce titre introduit en bourse vers 11,5E en décembre 2005 et qui culmina vers 32,5E début 2015.

Une division par 2 du cours depuis le zénith des 13,3E début novembre 2021 induit un cours de 6,65E... qui au rythme actuel pourrait être atteint demain







Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -18.20%