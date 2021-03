Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : commande d'un nouveau satellite pour 36° Est Cercle Finance • 22/03/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature avec Airbus d'un contrat portant sur la commande du satellite Eutelsat 36D pour succéder à Eutelsat 36B dont la durée de vie opérationnelle devrait s'achever fin 2026, à sa position orbitale phare à 36° Est. Équipé de 70 répéteurs en bande Ku, ce nouveau satellite tout-électrique reposant sur la plate-forme Eurostar Neo d'Airbus, assurera la continuité des missions tout en offrant des améliorations sur ses zones de couverture et ses performances. Desservant l'Afrique, la Russie et l'Europe, 36° Est constitue une position orbitale privilégiée pour Eutelsat, se plaçant au troisième rang pour le chiffre d'affaires qu'elle génère. Le lancement du satellite est prévu pour le premier semestre 2024.

