Eutelsat: certification obtenue pour le téléport de Turin

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que son téléport de Turin vient d'obtenir la certification ISO 14001, témoignant de l'engagement de l'opérateur de satellites à limiter l'impact environnemental de ses opérations terrestres, principalement effectuées au sein de ses téléports.



Attribuée par Bureau Veritas, l'un des leaders mondiaux des services de certification, cette labellisation vient s'ajouter à celle similaire obtenue en juillet dernier par le téléport d'Eutelsat à Cagliari, en Sardaigne.



La norme internationale ISO 14001 certifie un système de management environnemental (SME), soit un ensemble de processus permettant la prise en compte de l'environnement dans les autres systèmes de gestion de l'entreprise.





