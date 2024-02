Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: capacités LEO déployées pour Telstra en Australie information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group et Telstra annoncent le démarrage du plus grand déploiement de liaisons terrestres (backhaul) en orbite basse (LEO) d'Eutelsat OneWeb sur le territoire australien, dans le cadre d'un accord stratégique pluriannuel conclu l'année dernière.



Selon cet accord, la capacité LEO sera mise à la disposition des clients de Telstra dans les zones les plus reculées de l'Australie, afin de leur permettre de profiter au mieux des applications en temps réel telles que les appels audio et vidéo.



Plus de 300 stations de base cellulaires distantes faisant actuellement appel aux liaisons de raccordement par satellite seront connectées à la plateforme LEO d'Eutelsat OneWeb au cours des 18 prochains mois.





