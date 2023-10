Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: baisse de 4,7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites Eutelsat annonce un chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre 2023-24 (clos fin septembre) de 274 millions d'euros, en baisse de 4,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable.



Sur ses activités opérationnelles, le CA a reculé de 2,4% sur une base comparable, plombé par ses activités vidéo (-9,5%) et connectivité fixe (-2,6%), alors que ses activités services aux gouvernements et connectivité mobile ont progressé de 1,1% et 44,1% respectivement.



Fort d'un carnet de commandes de 3,4 milliards d'euros, globalement stable par rapport à fin juin 2023, il confirme les objectifs financiers d'Eutelsat Group, lesquels se sont substitués aux objectifs d'Eutelsat seul après la fusion avec OneWeb.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.45%