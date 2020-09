Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : Azam TV sera diffusé par un nouveau satellite Cercle Finance • 21/09/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Azam TV, l'un des principaux opérateurs de TV payante en Afrique a procédé à la migration de sa plate-forme vidéo vers un autre satellite d'Eutelsat Communications. Cette migration est assortie d'une reconduction sur plusieurs années de l'accord en cours et d'un engagement portant sur des capacités additionnelles. Le nouveau satellite devrait permettre à Azam de diffuser ses quelque 120 chaines en définition standard et en HD en Tanzanie, Ouganda, au Malawi, au Kenya et au Rwanda.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -2.64%