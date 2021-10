Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : augmente sa participation dans OneWeb information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 08:42









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a augmenté sa participation au capital de OneWeb passant de 17,6% à 22,9%. La transaction a été réalisée dans des conditions financières identiques à celles de l'investissement initial d'Eutelsat de 550 millions de dollars annoncé en avril et finalisé le 8 septembre. La structure du capital de OneWeb a été renforcée par un engagement supplémentaire de 500 millions de dollars de la part de Bharti et par une injection de capital de 300 millions de dollars de la part de la société sud-coréenne Hanwha.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +1.53%