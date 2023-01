Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: atteint 200 000 utilisateurs de Konnect en Afrique information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 12:01









(CercleFinance.com) - Après six mois de participation au sein de la coalition Partner2Connect, Eutelsat se félicite d'avoir atteint la barre des 200 000 utilisateurs des bornes d'accès Wi-Fi Konnect en Afrique sub-saharienne.



Pour rappel, Eutelsat a rejoint en juin 22 la coalition numérique Partner2Connect mise en place par l'Union internationale des télécommunications (UIT), une plateforme qui vise notamment à promouvoir la transition numérique au sein des communautés les plus isolées.



Dans ce cadre, Eutelsat s'était engagé à apporter l'accès à Internet à 1 million de personnes vivant dans les régions les moins desservies d'Afrique sub-saharienne d'ici 2027.



'L'engagement d'Eutelsat au sein de la coalition numérique Partner2Connect témoigne de notre volonté de favoriser l'accès aux services de connectivité et de combler la fracture numérique en Afrique subsaharienne. Le cap majeur des 200 000 utilisateurs du service Konnect atteste de notre capacité à mobiliser les ressources qui nous permettront d'honorer notre engagement à l'horizon 2027', résume Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat.





