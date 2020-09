Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : assurera le contrôle du satellite d'Ovzon-3 Cercle Finance • 24/09/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Ovzon AB ont conclu un accord de longue durée portant sur la fourniture de services de contrôle par satellite. Eutelstat assurera ainsi le contrôle d'Ovzon-3, premier satellite approvisionné par Ovzon, pendant toute la durée de vie opérationnelle du satellite. Ce satellite géostationnaire sera lancé au quatrième trimestre 2021 et couvrira le marché de la connectivité mobile.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.72%