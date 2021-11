Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : approbation d'un dividende annuel de 0,93E/action information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que les actionnaires réunis en Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées. A notamment été décidé le versement, le 18 novembre, d'un dividende au titre de l'exercice 2020-21, d'un montant de 0,93 euro par action, en hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent. Eutelsat annonce également le renouvellement des mandats d'Esther Gaide, de Dominique D'Hinnin et de Didier Leroy, ainsi que la nomination de BPIFrance Investissement en tant qu'administrateur.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.24%