Eutelsat : annulation de 2 229 640 actions

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications a décidé de procéder à l'annulation de 2 229 640 actions, représentant 0,96% du capital social. Le capital social s'élève désormais à 230 544 995 euros, divisé en 230 544 995 actions d'une valeur nominale de un (1) euro.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.49%