Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: aide à des opérations de secours à Madagascar information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir mis à disposition auprès de Gulfsat Madagascar des équipements et ressources satellitaires, afin d'accompagner le Programme alimentaire mondial (PAM) dans les secours d'urgence à Madagascar, après le passage du cyclone Batsirai ce week-end sur l'île.



Ces ressources satellitaires associées à l'expertise de Gulfsat Madagascar permettent une coordination des premières missions de secours présentes sur place, en apportant des moyens de télécommunications là où les liaisons terrestres sont impactées, saturées, voire détruites.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.76%