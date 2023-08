Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: AGM convoquée pour la fusion avec OneWeb information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la convocation d'une assemblée générale mixte (AGM) de ses actionnaires, appelée à se prononcer sur le projet de rapprochement avec OneWeb par voie d'apports en nature des actions OneWeb à Eutelsat.



Cette convocation par le conseil d'administration, pour le 28 septembre prochain, intervient à la suite de l'obtention de l'ensemble des autorisations des autorités réglementaires compétentes pour cette opération.



Pour mémoire, l'opérateur français de satellites a signé l'accord en vue de ce rapprochement en novembre dernier, avec les principaux actionnaires de OneWeb, à savoir Bharti, le gouvernement britannique, Softbank et Hanwha.





