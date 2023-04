Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: adhésion à la GSOA information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce son adhésion comme membre à part entière à la Global Satellite Operators Association (GSOA), association mondiale siégeant à Bruxelles et rassemblant les acteurs mondiaux et régionaux du secteur des télécommunications par satellite.



Aux côtés des autres membres, il entend jouer un rôle actif dans la définition de l'écosystème du futur des télécommunications par satellite, de la promotion de l'utilisation responsable de l'espace à la couverture des régions les moins bien desservies.



Eutelsat adhère pleinement aux objectifs de l'association qui s'emploie en particulier à garantir la disponibilité des bandes de fréquences satellitaires dans le cadre des travaux de la conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23).





