Eutelsat : acquisition d'activités auprès de Bigblu Broadband

(CercleFinance.com) - Eutelsat indique avoir a signé un accord avec Bigblu Broadband en vue de l'acquisition de ses activités haut débit par satellite en Europe, transaction qui devrait être finalisée d'ici octobre 2020, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles. Les activités qu'il s'engage à acquérir (BBB Europe) comptent à l'heure actuelle environ 50.000 abonnés répartis à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Hongrie et en Grèce. Eutelsat paiera environ 38 millions de livres sterling pour l'acquisition de Bigblu Broadband Europe, dont les activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 35 millions de livres en 2019 et dégagé une marge d'EBITDA dans le bas de la fourchette à deux chiffres.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.99%