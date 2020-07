EUTELSAT acquiert les activités de haut débit de Bigblu Broadband en Europe

(AOF) - Eutelsat Communications a annoncé la signature d'un accord avec Bigblu Broadband en vue de l'acquisition de ses activités haut débit par satellite en Europe. Les activités européennes de Bigblu Broadband (distributeur de forfaits en haut débit par satellite) qu'Eutelsat s'engage à acquérir (BBB Europe) comptent à l'heure actuelle environ 50 000 abonnés répartis à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Hongrie et en Grèce.

Eutelsat paiera environ 38 millions de livres sterling pour l'acquisition de Bigblu Broadband Europe, dont les activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 35 millions de livres sterling en 2019 et dégagé une marge d'EBITDA située dans le bas de la fourchette à deux chiffres.

Après élimination des opérations inter-sociétés, la contribution nette aux revenus et à l'EBITDA d'Eutelsat ne sera pas matérielle. La société souligne que cette acquisition permet au groupe d'éviter des investissements dans le développement de son propre réseau de distribution en Europe.

La transaction devrait être finalisée d'ici octobre 2020, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.