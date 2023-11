Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: accord pluriannuel avec France Télévisions information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Eutelsat fait part d'un accord pluriannuel avec France Télévisions pour diffuser deux chaînes en 4K, à savoir France 2 UHD, une chaîne à temps plein, et France 3 UHD, une chaîne UHD en diffusion partielle dédiée aux grands événements, par satellite et via les réseaux terrestres.



Ces deux chaines seront diffusées par satellite vers les émetteurs terrestres répartis à travers l'ensemble du territoire français, ainsi qu'en réception directe par satellite (DTH) via la plateforme Fransat.



Elles seront en effet diffusées via le satellite Eutelsat 5 West B grâce à la nouvelle norme de transmission numérique DVB-SIS (Single Illumination System). Dans la perspective des Jeux de Paris 2024, la mise en place de ce service est prévue début 2024.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +1.52%