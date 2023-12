Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: accord de distribution avec RLTT en Libye information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group fait part d'un accord de distribution exclusif entre sa branche Eutelsat OneWeb et l'opérateur télécoms libyen RLTT, en vue du déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence sur l'ensemble du territoire libyen.



Cet accord, portant sur plusieurs millions de dollars, permet à RLTT de renforcer son partenariat avec Eutelsat Group autour d'une offre combinant des services avancés en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse (LEO).



Eutelsat OneWeb accordera un accès exclusif à sa constellation satellitaire LEO, ce qui permettra d'assurer une couverture complète de la Libye dès début 2024, pour un large éventail d'applications allant du secteur pétro-gazier aux besoins humanitaires.





