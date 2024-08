Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: accord de diffusion renouvelé en Amérique Latine information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé jeudi avoir renouvelé son accord de capacités pluriannuel avec Cable Color, un câblo-opérateur basé au Honduras.



Aux termes du partenariat, l'opérateur de satellites continuera de mettre à la disposition de Cable Color ses services de diffusion vidéo en vue de la distribution de ses chaînes en Amérique Latine.



L'accord porte sur la position orbitale 117 degrés Ouest du groupe, en vue de permettre la réception de 300 chaînes de télévision, dont 50 en HD, par 110 millions de foyers de la région.



Cette solution est par ailleurs de plus en plus privilégiée par les groupes de télévision en clair, puisque une centaine de chaînes publiques et privées ont aujourd'hui recours à cette position.





