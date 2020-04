Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : accord de diffusion avec RCS Ghana Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a conclu avec RCS Ghana un accord pluriannuel pour de la capacité destinée à la diffusion de son bouquet de chaînes en réception directe (DTH) au Ghana ainsi que dans d'autres pays de la région. Les chaînes en définition standard et en haute définition sont destinées aux téléspectateurs du Ghana mais aussi à plus de 40 autres pays d'Afrique. ' Plus de 500 chaînes de télévision sont d'ores et déjà diffusées à partir de cette position, considérée comme un relais incontournable pour la télédiffusion directe en Afrique subsaharienne, affichant des taux de croissance parmi les plus élevés de la région ' indique le groupe. Nicolas Baravalle, Directeur de la région Afrique subsaharienne chez Eutelsat, a déclaré : ' Ce contrat reflète le dynamisme du marché ghanéen de la télédiffusion, l'attrait de la couverture exceptionnelle de notre pôle 7° Est, tout comme l'expertise reconnue d'Eutelsat sur les marchés africains.'

