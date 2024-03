Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: accord de capacités sur les marchés africains information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group a annoncé jeudi la signature d'un contrat en Afrique sub-saharienne avec NEC XON à qui il va fournir des services de connectivité à très haut débit via sa technologie de satellite en basse orbite Eutelsat OneWeb.



Cet accord pluriannuel, estimé à plusieurs millions de dollars, s'inscrit dans le prolongement de l'accord de distribution qui avait été signé par les deux groupes en novembre dernier et d'une phase de tests qui été jugée réussie.



Le partenariat doit permettre à NEC XON de proposer à sa clientèle d'entreprise des services de connectivité dans des régions mal desservies par les communications terrestres dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière ou le pétrole et le gaz.



Le service doit d'abord être commercialisé en Afrique du Sud, avant d'être proposé dans les 15 pays africains où NEC XON est présent.





