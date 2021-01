Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : accord-cadre pour konnect en Côte d'Ivoire Cercle Finance • 18/01/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que son service konnect vient de signer avec son partenaire de distribution InterSat, un accord-cadre pluriannuel portant sur la fourniture de services de connectivité au réseau de la Poste en Côte d'Ivoire. Environ 170 bureaux de poste seront ainsi reliés au haut débit par satellite sur l'ensemble du territoire, et équipés de bornes konnect Wifi réparties dans les zones blanches, permettant à La Poste de proposer des solutions d'accès Internet aux clients de ces régions. Cette couverture est susceptible d'être étendue à l'avenir à 3000 points-relais répartis dans le pays. Le déploiement de ce service, qui s'appuiera sur le satellite Eutelsat Konnect récemment mis en service, démarrera en janvier 2021 pour une durée de six mois.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.28%