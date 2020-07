Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : accord avec Canal+ pour couvrir l'Ethiopie Cercle Finance • 28/07/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Eutelsat et Canal+ annoncent un accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs en bande Ku disponibles sur le satellite Eutelsat 7C pour accompagner Canal+ dans le lancement d'une plateforme de télévision en réception directe (DTH) premium en Éthiopie début 2021. Canal+ s'apprête en effet à lancer dans ce pays une plateforme audiovisuelle complète, comprenant un bouquet DTH payant de près de 50 chaînes premium diffusées au format standard ou en haute définition, ainsi qu'une palette de chaînes éthiopiennes en clair. Entré en service commercial en janvier 2020, Eutelsat 7C est destiné aux marchés de la vidéo. Co-localisé à la position 7° Est avec Eutelsat 7B, il 'forme avec ce dernier une constellation de satellites offrant une connectivité et une flexibilité sans précédent' selon l'opérateur.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +1.27%