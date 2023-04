Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: a signé un accord avec RecordTV au Brésil information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - La société RecordTV a signé un accord pluriannuel avec Eutelsat Communications pour de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A.



RecordTV est une société de médias brésilienne dont les activités s'articulent autour de la production de contenus et leur diffusion au Brésil comme dans le reste du monde.



' L'accord de partenariat permettra à RecordTV de migrer 15 chaînes HD vers le satellite Eutelsat 65 West A avec une parfaite fluidité, tout en évitant les interférences générées par le déploiement actuel des réseaux 5G au Brésil ', indique le groupe.





