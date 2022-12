Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: 62% du dividende versé en actions information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites Eutelsat annonce qu'au résultat de la période d'option, ouverte le 21 novembre et qui s'est achevée le 9 décembre, 62% des droits ont été exercés en faveur du réinvestissement du dividende en actions.



Pour rappel, il proposait la mise en distribution, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, d'un dividende de 0,93 euro par action, avec, au choix de l'actionnaire, une option pour son paiement soit en numéraire, soit en actions nouvelles.



Les 18.381.330 actions nouvelles, qui seront créées et livrées le 16 décembre, porteront jouissance à compter du 1er juillet 2022. Le dividende en numéraire, qui interviendra également le 16 décembre, représentera un versement total de 81 millions d'euros.





