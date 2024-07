Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat : -4% vers 4,76E, du soutien vers 4,67E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 13:14









(CercleFinance.com) - Eutelsat culmine vers 4,95E et rechute de -4% vers 4,76E: un 1er support se dessine vers 4,67E et cela correspond à la récente résistance du 3 juin.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 4,85 EUR Euronext Paris -1,82%