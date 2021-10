Eutelsal remporte un contrat avec Zeonbud

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre du contrat à long terme qui vient d'être signé, Zeonbud entend s'appuyer sur la couverture inégalée du satellite Eutelsat 9B en Ukraine pour alimenter son réseau TNT et envisager d'élargir son offre à un service en réception directe dans des zones non desservies par ses infrastructures terrestres existantes.

(AOF) - Eutelsat Communications annoncé que son pôle 9° Est avait été retenu par Zeonbud pour assurer la diffusion de ses contenus audiovisuels en Ukraine. Zeonbud Limited est l'opérateur public de télévision numérique terrestre qui diffuse les 33 grandes chaînes ukrainiennes. Lancé en 2010, il dessert environ 40 % de la population et couvre 95 % du territoire.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.