(Zonebourse.com) - La société de gestion Euryale, spécialisée dans l'immobilier de santé, annonce la nomination de Paul Darribère et Guillaume Tessler aux postes de directeurs généraux délégués, respectivement chargés du Fund Management et des finances, et des activités immobilières. Ces arrivées s'inscrivent dans la stratégie de développement du groupe, qui gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs répartis dans neuf pays.

Fort de vingt ans d'expérience, Paul Darribère rejoint Euryale après avoir notamment dirigé le pôle paneuropéen Healthcare & Hospitality de BNP Paribas REIM, représentant plus de 2 milliards d'euros d'actifs. Il aura pour mission de développer les fonds existants et de concevoir de nouvelles solutions d'investissement, notamment à destination des investisseurs institutionnels.

Guillaume Tessler, qui compte vingt-cinq ans d'expérience dans la finance et l'immobilier, était précédemment Managing Director chez LBO France, après avoir piloté le développement international d'Icade Santé. Il supervisera les patrimoines des SCPI Pierval Santé et Euryale Horizons Santé, avec pour priorités la valorisation des actifs, le déploiement de la stratégie ESG et l'identification de nouvelles opportunités.

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