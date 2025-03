Eurovision 2025: Louane chante "Maman" au Stade de France

La chanteuse Louane lors de sa performance au Stade de France le 15 mars 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Devant les spectateurs surchauffés du match de rugby France-Ecosse, au Stade de France, Louane a révélé samedi "Maman", la chanson avec laquelle elle représentera la France à l'Eurovision.

"Finalement tu vois, j'ai construit ma vie (...) Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici?", a chanté Louane, suspendue dans les airs, lors d'un show à la mi-temps de ce match, en clôture du Tournoi des six nations.

"Je sais où je vais, j'ai arrêté de compter les années", a poursuivi l'artiste, en s'adressant à sa mère, décédée d'un cancer en 2014.

Sur fond de tambours et violons, elle a évoqué ensuite sa propre fille: "Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman".

"L'aventure commence. Je suis prête pour vous, pour ma fille et pour ma mère", avait lancé Louane dans un message préalable retransmis sur France 2, en évoquant une chanson "pleine d'amour, d'espoir et de transmission".

La finale du concours européen de l'Eurovision se tiendra le 17 mai à Bâle, en Suisse.

La chanteuse Louane sur la pelouse du Stade de France le samedi 15 mars 2025 juste avant sa performance ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Anne Peichert - alias Louane - avait révélé fin janvier qu'elle allait représenter la France dans une vidéo sur Instagram.

"Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves: je vais représenter la France à l'Eurovision", avait-elle annoncé en s'adressant déjà à sa mère.

Appréciée par un public intergénérationnel, l'interprète de "Secret", 28 ans, a vu sa carrière décoller après sa participation au télé-crochet musical "The Voice" ( TF1 ) en 2014.

L'émission lui permet aussi d'être repérée pour jouer le premier rôle dans le film "La Famille Bélier", gros succès de fin 2014 avec 7,5 millions d'entrées, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin.

Son premier opus "Chambre 12", certifié double diamant, marque le coup d'envoi d'un succès aussi populaire que durable.

Pour "Solo", cinquième album studio sorti en octobre dernier, l'artiste travaille avec son compagnon, le chanteur et musicien Florian Rossi, et dévoile une facette plus intime d'elle-même.

Pour l'Eurovision, elle succède à Slimane, qui avait pris la quatrième place en finale en 2024, avec "Mon amour".

La France n'a plus remporté ce grand concours européen de la chanson depuis la victoire de Marie Myriam, en 1977.