Eurosif nomme Victor van Hoorn au poste de directeur exécutif

(AOF) - Le conseil d'administration d'Eurosif annonce aujourd'hui la nomination de Victor van Hoorn en tant que nouveau directeur exécutif de l'organisation. Il prendra ses fonctions à Eurosif à Bruxelles le 28 août 2020. Avant de rejoindre Eurosif, Victor van Hoorn était directeur des services financiers chez Hume Brophy à Bruxelles. Diplômé des universités de Maastricht et Georgetown, ainsi que de Sciences Po à Paris, Victor est avocat admis au barreau de New York et au barreau d'Amsterdam.

Il rejoint Eurosif suite à la revue stratégique menée en 2019. Victor van Hoorn dirigera la mise en œuvre de ses recommandations et renforcera les liens entre les membres d'Eurosif à travers l'Europe et les institutions de l'UE. Il s'agira d'accompagner la mise en œuvre du plan d'action de l'UE pour la finance durable, du "Green Deal" et de la stratégie renouvelée de financement durable qui sera dévoilée par la Commission européenne vers la fin de l'année.