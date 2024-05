Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europlasma: vers une entrée d'Inspector BV dans Green Barrel information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce la signature d'un protocole d'accord en vue d'une entrée d'Inspector BV au capital de Green Barrel (filiale à 100% de Field Intelligence Energy elle-même détenue à 49% par Europlasma), à hauteur de 50% pour deux millions de dollars.



Le but de cette prise de participation est de doter FIE de leviers commerciaux et des moyens financiers nécessaires pour acquérir des permis d'exploiter de grands champs pétrolifères dans des pays stratégiques d'Amérique Latine en vue de produire un 'baril vert'.



'En effet, depuis 2020, FIE ambitionne de devenir le premier producteur de barils de pétrole décarbonés et éco-responsables grâce à son portefeuille d'une vingtaine de technologies complémentaires permettant de dépolluer l'industrie pétrolière', rappelle Europlasma.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +33.33%