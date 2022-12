Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: va réceptionner 150 tonnes de déchets suisses information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce aujourd'hui que sa filiale Inertam, site de traitement des déchets d'amiante, a reçu l'autorisation du Pôle National des Transferts Transfrontaliers des Déchets (PNTTD) pour réceptionner 150 tonnes de déchets amiantés suisses fin décembre 2022.



Ces déchets sont acheminés par un acteur majeur de la collecte des déchets dangereux en Suisse, partenaire d'Inertam. Un accord signé en mars dernier prévoit l'envoi à Inertam d'un minimum de 500 tonnes de déchets amiantés par an dès 2023 pour y être inertés par vitrification.



Cette nouvelle livraison transfrontalière illustre la prise de conscience de l'impact des déchets contaminés à l'amiante sur la santé publique et l'environnement et pourrait agir comme catalyseur en faveur de la solution pérenne d'Inertam qui élimine définitivement le risque de toxicité.





