Europlasma va implanter en Chine une usine de traitement de déchets d’aluminium

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (" EET ") a signé un accord avec Shandong Haogang Environmental Protection Technology Co. Cet accord concerne le projet d'implantation en Chine d'une première usine de traitement de déchets d'aluminium.

Cet accord prévoit la fourniture, par EET, d'une unité de traitement des crasses d'aluminium selon un procédé innovant développé durant ces trois dernières années dans son centre de recherche à Hangzhou ainsi que la fourniture de deux torches à plasma.

Shandong Haogang Environmental Protection Technology Co. aurait la charge du terrain, du génie civil et de la construction. La valorisation des apports de chacun est toujours en cours de discussion.

La capacité de cette installation permettrait, d'ici à 18 mois, la décontamination de 90.000 tonnes par an de déchets d'aluminium et leur conversion en alumine d'une pureté supérieure à 80%, véritable matière première recherchée par les industries de l'aluminium et des matériaux réfractaires.

