EUROPLASMA va émettre jusqu'à 100 millions d'euros d'obligations sur 7 ans

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les BSA seront attachés aux OCA émises exclusivement au titre de la première tranche d'OCA, et seront immédiatement détachés des OCA émises dans le cadre de la première tranche. Le nombre de BSA attachés aux OCA sera égal au rapport entre: 10% du montant nominal maximum total du programme de financement, soit 10 millions d'euros et le Prix d'exercice des BSA.

Les OCA auront une valeur nominale 10 000 euros et seront émises à 95% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité maximale de 12 mois à compter de leur émission.

Dans ce cadre, plus de 75 % des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur au cours des 7 prochaines années, dont des investissements favorisant la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement définitif des polluants.

(AOF) - Europlasma a annoncé qu'il allait procéder à l'émission de bons d'émission lesquels donneront droit, sur exercice, à l'émission progressive et par tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés, pour une valeur nominale totale pouvant atteindre 100 millions d'euros. Leur souscription a été réservée au fonds d'investissement Global Corporate Finance Opportunities 11, affilié à Alpha Blue Ocean, partenaire financier du groupe de dépollution depuis sa reprise par la Direction actuelle au cours de l'été 2019.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.