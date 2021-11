Europlasma tire trois tranches de 100 OCA pour 3 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 millions d'euros sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. À ce titre, les fonds issus de ce tirage seront alloués à des investissements prioritaires pour Les forges de Tarbes, filiale acquise le 4 août dernier, à la finalisation des bureaux et de la base vie du site de traitement des déchets d'amiante Inertam, à l'acquisition d'un scanner à rayons X pour vérifier la conformité du contenu des colis de déchets d'amiante, et à l'aménagement de la zone de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) de CHOPEX

(AOF) - Dans le cadre du contrat d'émission de 10 000 bons d'émissions d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre d'Europlasma SA avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant conclu entre la société et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021, le groupe spécialisé dans le traitement des déchets a annoncé avoir procédé ce jeudi au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, correspondant aux tranches 14 à 16, pour un montant nominal total de 3 millions d'euros.

