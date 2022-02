Europlasma tire deux nouvelles tranches d'OCA

AOF - EN SAVOIR PLUS

À ce titre, les fonds issus de ce tirage seront alloués à des investissements sur le site des Forges de Tarbes visant l'amélioration de la qualité d'une part, l'accélération des cadence de production d'autre part, dans une perspective d'accroissement de la rentabilité du site; à la poursuite du projet des forges de Gerzat (une usine ultra-moderne de production de corps creux d'aluminium); et à la continuation des travaux d'optimisation de l'usine de traitement des déchets d'amiante (Inertam) pour consolider, voire de dépasser, les performances atteintes lors de la dernière campagne.

(AOF) - Europlasma a procédé ce vendredi au tirage de 2 tranches de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société (les " OCA "), correspondant aux tranches 23 et 24, représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2 millions d'euros, dans le cadre du contrat d'émission de 10 000 bons d'émissions d'OCA avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021.

