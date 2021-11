Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma : tirage de trois tranches d'OCABSA information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 07:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du son contrat d'émission d'OCABSA conclu avec Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril dernier, Europlasma annonce avoir procédé au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, pour un montant nominal total de trois millions d'euros. La société de solutions de dépollution, propriétaire de la torche à plasma, rappelle que son programme de financement, d'un montant maximum de 100 millions d'euros sur sept ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur.

