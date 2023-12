Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europlasma: tirage d'une nouvelle tranche d'Océanes information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 11:31









Europlasma, un spécialiste du traitement des déchets dangereux, dit avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche d'Océanes, sans BSA attachés, pour un montant nominal d'un million d'euros.



L'émission de ces 200 obligations convertibles devrait donner lieu à la création de 185.185.185 actions nouvelles sur la base d'un prix de conversion théorique de 0,0054 euro, soit 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes des 15 derniers jours de Bourse.



En conséquence, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société à ce jour pourrait ainsi se retrouver ramenée à 0,62%.



Le groupe, qui avait conclu en mars dernier un emprunt obligataire de 15 millions d'euros sur trois ans - se dit en mesure de financer les activités et investissements de sa filiale Les Forges de Tarbes jusqu'au 31 mars 2026.



Une ligne de crédit de 14,4 millions d'euros doit, en parallèle, lui permettre de couvrir les besoins en financement et les investissements au titre de ses autres activités (traitement, valorisation des déchets et décarbonation) jusqu'au 30 juin 2024.



Le titre, en baisse de 4% aujourd'hui, accuse un repli de plus de 99% sur l'ensemble de l'exercice boursier 2023.





