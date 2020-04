EUROPLASMA tiendra son assemblée générale extraordinaire du 27 avril à huis clos

(AOF) - Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'administration d'Europlasma a décidé de tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2020 à huis clos. Compte tenu de la situation particulière, la société accepte de recevoir et de traiter, dans la mesure du possible, les questions écrites des actionnaires afférentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire jusqu'au 24 avril 2020 midi. Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée Générale Extraordinaire par audioconférence.

Au regard des modalités particulières de tenue de l'assemblée générale à huis-clos, les actionnaires n'auront pas la possibilité de proposer des résolutions nouvelles pendant l'assemblée générale.

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.