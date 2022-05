Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: résultats positifs dans le recyclage d'aluminium information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Europlasma a fait état lundi de résultats positifs pour un procédé de traitement destiné au recyclage des déchets dangereux d'aluminium en Chine.



Le spécialiste de la dépollution indique qu'une nouvelle série de tests menés en partenariat avec l'Université Hangzhou Dianzi ont permis de traiter des déchets d'aluminium et de récupérer une alumine d'une pureté

supérieure à 80%, un chiffre confirmé par un laboratoire indépendant, contre 70% précédemment.



Le groupe français estime que ces conclusions ouvrent la voie à la commercialisation prochaine d'unités de traitement ultime des déchets d'aluminium par sa technologie de torche plasma.



Europlasma compte finaliser les dernières étapes contractuelles dans le courant de l'été 2022 afin de conclure une première commande portant sur une unité d'une capacité de 300.000 tonnes par an de déchets d'aluminium dans le cadre d'une lettre d'intention signée avec un métallurgiste de la province de Jiangxi.



Après une ouverture en hausse de plus de 20%, l'action Europlasma limitait ses gains autour de 2,5% lundi à la mi-journée.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +6.20%