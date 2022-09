Europlasma : résultat opérationnel estimé à 88 000 euros au premier semestre

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

Les comptes consolidés seront arrêtés par le Conseil d'administration prévu le 25 octobre 2022 et feront l'objet d'une communication conformément à la réglementation en vigueur.

(AOF) - Europlasma a annoncé, dans le prolongement du communiqué du 4 août dernier et au regard des travaux de consolidation, que le résultat opérationnel estimé au titre du 1er semestre 2022 ressort positif à hauteur de 88 000 euros et que le résultat net part du groupe estimé est négatif à hauteur de 2,4 millions d’euros. Ce dernier est cependant en progression de 8,7 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent.

