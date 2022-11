Europlasma : première livraison de déchets d’amiante en provenance d’Italie

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

" Le durcissement de la règlementation européenne en matière de déchets dangereux pourrait accélérer les livraisons de déchets amiantés en provenance des pays limitrophes à la recherche d'une solution durable respectueuse de la santé publique et de l'environnement " a souligné Europlasma.

En effet, la solution d'éradication définitive de la toxicité des déchets d'amiante proposée par Inertam, lui confère la possibilité d'importer des déchets amiantés en provenance des 166 pays signataires de la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination.

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que dans le cadre de la convention-cadre signée avec un exploitant italien de centres de stockage de déchets, Inertam doit réceptionner le 30 novembre prochain une première livraison de 100 tonnes de déchets amiantés en provenance d’une plate-forme de collecte italienne.

