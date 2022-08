Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: plus-value d'acquisition sur Satma Industries information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé jeudi soir qu'il allait empocher une plus-value d'acquisition à l'occasion de l'intégration dans ses comptes de Satma Industries.



Le spécialiste du traitement des déchets dangereux explique qu'une évaluation des équipements installés sur le site de Satma à Goncelin (Isère) a été réalisée par un cabinet d'expertise indépendant, commissaire aux apports.



D'après Europlasma, l'évaluation de ces équipements représente une plus-value de sept millions d'euros nets (déduction effectuée du passif repris), qui permettra de renforcer les fonds propres.



Cet élément comptable va également lui permettre de générer un impact positif du même ordre sur son résultat opérationnel au titre du premier semestre.



Pour mémoire, Europlasma avait été désigné, en mars dernier, par le tribunal de commerce de Grenoble en tant que repreneur de Satma, une ancienne filiale de Pechiney spécialisée dans les anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques.



Après avoir bondi de 27% à l'ouverture, l'action Europlasma effaçait tous ses gains vendredi en fin de matinée à la Bourse de Paris pour désormaos évoluer autour de l'équilibre.





